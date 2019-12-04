Watch iT تعرض "حشمت فى البيت الأبيض" (فيديو)

أعلنت منصة "Watch iT" عن عرض مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض"، المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد حصريًا، على شاشتها اليوم.



وطرحت المنصة التي تعرض أهم الأعمال الدرامية على شاشتها، البرومو الدعائي للعمل، والذي ظهر فيه بيومي بشكل كوميدي.



مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" تدور أحداثه حول "حشمت" الذى يجسد شخصيته بيومى فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها، ليصبح أول مصرى داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل فى إطار كوميدى ساخر.



"حشمت في البيت الأبيض"، من إخراج مصطفى فكري، وبطولة بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدي الميرغني إسلام جمال، هبة عبدالغني، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال.