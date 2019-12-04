استئناف مفاوضات حزبي الشعب والخضر بشأن حكومة النمسا الجديدة

عقد سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب ورئيس الحكومة النمساوية المكلف، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات ثنائية مع فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر، لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.



وقالت وسائل إعلام نمساوية اليوم: إن مفاوضات الائتلاف الحكومي الجديد بين الحزبين سوف تستكمل غدا الخميس.



وأضافت، أن مباحثات اليوم شملت توجيهات سوف يكلف بها فريقا الخبراء في كل حزب إلى جانب تحديد أولويات الحكومة المقبلة خاصة في ملفات النمو الاقتصادي والتغير المناخي والبطالة والهجرة.



وأشارت وسائل الإعلام، إلى استمرار الخلاف بين الحزبين في بعض القضايا المهمة خاصة ترتيب الأولويات، لافتة إلى أنه بحلول يوم الجمعة المقبل سوف يتبين ما إذا كانت المفاوضات الحزبية الإضافية الحالية يمكن أن تحقق طفرة في تقارب حزبي الائتلاف الحكومي أم لا.



ونوه الإعلام النمساوي إلى أنه في حالة تعثر اكتمال الائتلاف الحكومي بين حزبي الشعب والخضر، ستكون الخطة البديلة تكوين ائتلاف بين حزبي الشعب والاشتراكي الديمقراطي.