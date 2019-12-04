حجز متهم بالانضمام لجماعة محظورة في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حجز متهم بالانضمام لجماعة محظورة بمنطقة المرج لحين وصول التحريات الأمنية.



وكشفت التحقيقات أن المتهم هو "مصطفى.م "29 سنة عاطل عثر بحوزته على منشورات وكتب خاصة بالجماعة المحظورة، وبسؤاله أنكر انضمامه للجماعة المحظورة أو التحريض ضد مؤسسات الدولة.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بانضمام موظف لجماعة الإخوان المحظورة وبحوزته منشورات وكتب خاصة بهم، وبالانتقال والفحص تم ضبط المتهم وبحوزته كتب ومنشورات خاصة بالجماعة المحظورة وتم اقتياده لقسم الشرطة والتحفظ على لاب توب الخاص به، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.