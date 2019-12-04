الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات في "ثقافة بهاء الدين"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط قافلة ثقافية لطلاب وطالبات الدمج التابعين لمدرسة الزهراء الابتدائية للدمج، وتضمنت "توحّد، إعاقة عقلية بسيطة، ضعف سمعي وزارعي قوقعة، وداون".



وقدمت القافلة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية حسب طبيعة ونوع وشدة كل اعاقة وتمثلت في ورشة لعمل أشكال جمالية بالصلصال لتنمية الجمال والتركيز والانتباه والإستجابة للأوامر لدي الأطفال، أعقبها ورشة فنون تشكيلية للتلوين لأشكال مفرغة.



إلى جانب عرض أفلام فيديو لأفلام الكرتون منها "تيتا حكاية، طائر الليل الحزين، تحدي باتمان وسوبر مان، بالون الفرح"، كما أقيم عرض اغاني مسرح عرايس وأغاني أطفال، إضافة إلى عرض لفريق الماسكات بالقصر، وفقرة اكتشاف مواهب للأطفال وحكي وفقرات أداء حركي تنشيطة للأطفال لتنمية الانتباه والتركيز والاستجابة للتعليمات والأوامر من خلال التواصل البصري المباشر بين القائم بالنشاط الثقافي والأطفال.