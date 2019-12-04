"أبوعميرة وحسني صالح".. "المتحدة" تستعين بجيل الأساتذة لإعادة ترتيب سوق الدراما

بدأت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تنظيم ورش عمل في إطار سعيها لإعادة ترتيب سوق الدراما المصري الذي بدأته منذ رمضان 2019، وانتهت إلى الاستعانة بالأجيال الكبيرة من الأساتذة مع الدفع بالشباب وهم أحد الأعمدة الرئيسية التى تتعمد عليها الشركة فى عملها.



وقالت الشركة في بيان: "ولذا جاء المزج بين الأجيال المختلفة أحد نقاط التركيز من الشركة المتحدة، وعلى تلك الخلفية بدأ ملك الدراما التلفزيونية المخرج مجدي أبو عميرة فى تحضير مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى وتأليف محمد الحناوى".



وأضافت الشركة: "ومن جيل الوسط يصور الآن المخرج حسنى صالح، أحداث مسلسل "رحيل زهرة" بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وحنان مطاوع ومحمد رياض ومنة فضالى مع المنتج أحمد الجابرى، وتتوالى الأعمال تباعا استعدادا للموسم المقبل مع تنظيم أفضل للسوق وضمان أعلى جودة فى كل نواحى العمل الفنى".