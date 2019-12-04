"الري" تبحث خطة شبكة الصرف الزراعي في رابعة وبئر العبد

عقد محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا الأربعاء، مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمهندس خالد مدين، رئيس هيئة الصرف، وعدد من قيادات الهيئة؛ لعرض تخطيط شبكة الصرف الزراعى لمنطقة رابعة وبئر العبد بسيناء وكذلك مناقشة المشروعات الجارى تنفيذها وخطط الهيئة والمشروعات خلال الفترة القادمة.



استعرض الاجتماع مشروعات هيئة الصرف التى تتضمن تنفيذ أعمال الصرف المغطى إلى العام المالي 2019 2020 وبكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه فى مساحة 44 ألف فدان بالوجه البحرى، و15 ألف فدان بالوجه القبلي.



وتم الانتهاء من مساحة 15 ألف فدان؛ للحد من إهدار المياه والتخلص من المبيدات والعناصر الثقيلة في التربة، إضافة إلى مناقشة خطة مشروعات توسيع وتعميق وصيانة المصارف المختلفة، ومنها المصارف المكشوفة بالمناطق السكنية بكافة المحافظات خلال فترة السدة الشتوية.



وقال خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة لتطهير كافة المصارف لحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الري بمختلف المحافظات؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة الزراعات الشتوية وموسم القمح.