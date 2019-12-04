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مصر

"المواجهة والحقيقة والكبسولة".. مجموعة برامج جديدة على "إكسترا نيوز"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:18 م
إكسترا نيوز
إكسترا نيوز
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تطلق فضائية "إكسترا نيوز" خريطة برامجية جديدة في إطار سعيها لتطوير المحتوى المرئي وتقديم موضوعات هادفة، تبرز كل ما يهم المواطن وتتناول القضايا المتعلقة بالوطن، ومن المنتظر أن تستضيف تلك البرامج نخبة من المحللين في مختلف الشؤون المحلية والدولية.

تسعى الفضائية لنقل الصورة على طبيعتها من الشارع المصري إلى شاشة التلفزيون عبر برنامج "الشارع مع دينا"، الذي تقدمه دينا زهرة، بينما تسعى آية عبدالرحمن لتفنيد الشائعات التي تطلق للنيل من كل إنجاز يتحقق على أرض الواقع أو حتى الشائعات المتعلقة بالحياة اليومية في مختلف المجالات.

وفي برنامج "المواجهة"، تحلل ريهام السهلي ولما جبريل وتستعرضان كل الملفات المطروحة على الساحة، وتواجهان ضيوفهما على مدار الأسبوع بكل ما هو جديد ومثير للجدل.

أماني الخياط تقدم تناولا مختلفا عبر برنامجها "الكبسولة"، إذ تكشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات أمام الرأي العام بشفافية مطلقة، ليكون هو الحكم.

برومو برنامج المواجهة




يناقش البرنامج أبرز القضايا والملفات، "يطرح ويحلل ويواجه.. لتوضيح كل ما يهم المواطن" على مدار أيام الأسبوع. البرنامج تقديم ريهام السهلي ولما جبريل.


برومو برنامج الحقيقة:



يناقش البرنامج حقائق الأحداث، ويكشف الكواليس ويفند الشائعات. برنامج الحقيقة تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن.


برومو برنامج الكبسولة:




يخترق البرنامج الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال، بحسب البرومو: "لكي نصل لما هو خلف القضايا، نتعرف معه على واقع آخر". البرنامج من تقديم الإعلامية أماني الخياط.


برومو برنامج "الشارع مع دينا"




يقول برومو البرنامج: "نسمع ونرى الرأي والرأي الآخر من مختلف الاتجاهات، وحول كل القضايا التي تهم المواطن، لكونه صوت المواطن في كل مكان"، البرنامج تقديم الإعلامية دينا زهرة.

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