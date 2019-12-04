9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

قال محمد الفحام رئيس مركز الداخلة في الوادي الجديد إنه تم البدء في رصف عدد من الطرق الداخلية بمدينة موط وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

وأوضح الفحام - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أنه تم البدء في رصف طريق موط الثانوية الفنية وحتى السوق الحضاري بطول ٧٠٠ متر ازدواجي وذلك بتكلفة ٢.٥ مليون جنيه، وطريق خلف الوحدة المحلية لمركز الداخلة وحتى ميدان الشعراوي مرورًا ببيوت الطلبة والتأمينات والتأمين الصحي بطول ١،٥ كم، وطريق عين جامع بطول ٣٠٠ متر، بالإضافة إلى طريق الكنيسة بطول ٧٠٠ متر بتكلفة ١.٦ مليون جنيه، وطريق عين بطور وحتى المنطقة الحرفية بطول واحد كيلومتر بتكلفة ١.٧ مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف طريق الشيخ والي الهنداو بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه بطول ٢٧٠٠ متر، وطريق عين الحمام بطول 500 متر.

وأضاف رئيس مركز الداخلة أنه تم البدء في ترميم طريق ميدان البرنس وحتى ميدان التحرير لتيسير حركة مرور السيارات ومنعًا للحوادث بهذا الطريق الحيوي بالمدينة.