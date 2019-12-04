المسماري: معسكر الوفاق ينهار في المعارك

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن ميلشيات حكومة الوفاق تنهار في المعارك وبدأت تحاول الاستنجاد طلبا للدعم من المدن الأخرى.



وقال "المسماري" في مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، إن هناك ضباطا في معسكر الوفاق يقومون بارتكاب جرائم في حق الشعب الليبي في العاصمة طرابلس.



وكشف، عن امتلاك قادة الميليشيات في طرابلس، أذرعًا داخل المصارف تقوم بتوفير الدعم المالي لها.



وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أكد في بداية المؤتمر، أن معركة الجيش الوطني باتت ضد الأطماع التركية في الخيرات الليبية.



وشدد على أن الجيش سيتصدى بكل قوة لأي عدوان على خيرات البلاد أو حدودها ولن نسمح بتوريط البلاد في أي صراعات بالمنطقة، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة مع الحكومة التركية، في المجالين الأمني والبحري.