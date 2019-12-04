"قلب تونس" يدعو لسرعة تشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة

جدد حزب قلب تونس مطالبته بتشكيل الحكومة من كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية من أجل إخراج البلاد مما تمر به.



جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب عقب اجتماع للمكتب السياسي لحزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي واستعراض الوضع العام بالبلاد.



وعبر الحزب عن أسفه إزاء الأجواء المشحونة والمناكفات التي شهدتها مساء الثلاثاء الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2019، واقترح في هذا الصدد وضع مدوّنة سلوك تساعد على حسن سير أشغال المجلس في كنف الاحترام المتبادل والتحلّي بروح المسؤولية.



ووجه الحزب الدعوة من جديد لرئيس الحكومة المكلف بالإسراع في تشكيل الحكومة بالنظر إلى حالة الفراغ التي تعيشها حكومة تصريف الأعمال الحاليّة ممّا يعطّل حسن سير أجهزة الدولة ويؤثر سلبا على أداء المرافق العمومية.



ودعا البيان إلى الحرص على أن تقوم تشكيلة الحكومة على كفاءات وطنيّة مشهود لها بالخبرة بعيدا عن المحاصصة الحزبية وأن تعمل ضمن برنامج واضح المعالم يستجيب لمتطلبات المرحلة وانتظارات الشعب.