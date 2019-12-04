فريق عمل "الحياة اليوم" يودع الإعلامي خالد أبو بكر على الهواء (فيديو)

ودع فريق عمل برنامج "الحياة اليوم" الإعلامي خالد أبو بكر، باحتفال لائق على الهواء.

وقال خلال برنامجه "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، إنه فوجئ بكل زملائه في البرنامج على الهواء، يلتفون حوله، ويقومون بوداعه، بوضع "تورتة" عليها صورته.

ووجه أبو أبكر، الشكر لزملائه في برنامج "الحياة اليوم"، قائلا: "من غير الناس دي مش ممكن حد يقدم البرنامج، وأشكر كل واحد فيهم، وبقولهم أنتم أصحاب فضل عليا".

وواصل قائلًا: "هذه كتيبة الحياة اليوم.. نحن نفكر مع بعضنا البعض، وكنت أخذ آرائي من خلال انطباعات الفريق الذين يقف خلف الكاميرا.. بدون هؤلاء ما كان المذيع ليقدم الحياة اليوم.. هؤلاء أصحاب الفضل الحقيقي، وهؤلاء آخر ناس صممت أن يكونوا موجودين معي في آخر دقائق الحياة اليوم، لأشكرهم.