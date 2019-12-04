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سياسي

المؤتمر: إقامة صالون ثقافي يضم شخصيات عامة وجهات تنفيذية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:07 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أعلن هاني الفلاح، أمين عام حزب المؤتمر بمدينة نصر، عن إقامة ندوات توعية؛ تهدف لرفع الواقع والوقوف على المشكلات التي تواجه المواطن، والعمل على إيجاد حلول عاجلة مع الجهات المعنية.

أضاف الفلاح، في تصريح صحفي أنه سيتم البدء خلال الأيام المقبلة في إقامة صالون ثقافي بصفة دورية يضم الشخصيات العامة والجهات التنفيذية، مؤكدًا طرح العديد من الدورات التدريبية مجانا للمواطنين.

وتابع: "نضع على قائمة الدورات التدريبية، دورة إعداد الكادر السياسي، لتأهيل الشباب لخوض انتخابات المحليات المقرر إجراءها قريبا، بالتعاون مع المختصين في الملف المحلي، لتأهيل جيل جديد قادر على خدمة الشارع بكافأة وحرفية.

واستطرد: "أنه سيتم عمل تقييم أسبوعي لأداء الأمانة؛ للوقوف على أي خلل يتم ملاحظته، ما ينتج عنه تقديم خدمات عدة لمن يستحق.

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