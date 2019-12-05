خبراء: السيسى وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية

أجمع خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الرئيس السيسي استطاع وضع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على خريطة الاستثمارات العالمية من خلال دعمه للقطاع وتوجيهاته باستغلال موقع مصر الجغرافي المميز كممر رقمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرين إلى أن مصر يعبر بها نحو 18 كابل بحري تساهم في نقل نحو ثلث البيانات الدولية للعالم.



بداية قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس استطاع العبور بالقطاع إلى العالمية، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الشركات العالمية تبحث عن انشاء مراكز لتخزين البيانات العملاقة واستضافتها لدى الغير حيث أن مصر لديها مميزات كبيرة تؤهلها لأن تصبح أكبر ممر رقمي في العالم.



وأضاف أن، الرئيس وجه بوضع استراتيجية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على ثلاث محاور توطين التصنيع المحلي ومواكبة التقنيات الحديثة على رأسها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والثاني إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المميزة والثالث جذب الاستثمارات الأجنبية.



وقال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن، مصر أصبحت تستهدف الوصول إلى المجتمع الرقمي من خلال استراتيجية الحكومة التي تقوم على التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية والتي ستؤدي إلى نمو عجلة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي من أهم الداعمين لنمو القطاع والذي حقق أعلى معدلات نمو تجاوزت 16 % خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020.



وأضاف أن، خطة القطاع تستهدف تدريب 25 ألف شاب مصري وإفريقي خلال العام المالي الجاري بالإضافة إلى توفير نحو 15 ألف فرصة عمل من صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أن قطاع خدمات التعهيد وفر نحو 240 ألف فرصة عمل منذ انطلاقه حتى نهاية عام 2020.



وأوضح أن، المؤشرات الأولية تشير إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير خدمات الاتصالات حيث أنها ضمن أفضل 9 مقاصد عالمية في هذه الصناعة ومن المقرر أن تصل الصادرات التكنولوجية إلى نحو 4 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.