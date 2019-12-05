الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبراء: السيسى وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
أجمع خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الرئيس السيسي استطاع وضع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على خريطة الاستثمارات العالمية من خلال دعمه للقطاع وتوجيهاته باستغلال موقع مصر الجغرافي المميز كممر رقمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرين إلى أن مصر يعبر بها نحو 18 كابل بحري تساهم في نقل نحو ثلث البيانات الدولية للعالم.

بداية قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس استطاع العبور بالقطاع إلى العالمية، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الشركات العالمية تبحث عن انشاء مراكز لتخزين البيانات العملاقة واستضافتها لدى الغير حيث أن مصر لديها مميزات كبيرة تؤهلها لأن تصبح أكبر ممر رقمي في العالم.

وأضاف أن، الرئيس وجه بوضع استراتيجية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على ثلاث محاور توطين التصنيع المحلي ومواكبة التقنيات الحديثة على رأسها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والثاني إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المميزة والثالث جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن، مصر أصبحت تستهدف الوصول إلى المجتمع الرقمي من خلال استراتيجية الحكومة التي تقوم على التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية والتي ستؤدي إلى نمو عجلة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي من أهم الداعمين لنمو القطاع والذي حقق أعلى معدلات نمو تجاوزت 16 % خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020.

وأضاف أن، خطة القطاع تستهدف تدريب 25 ألف شاب مصري وإفريقي خلال العام المالي الجاري بالإضافة إلى توفير نحو 15 ألف فرصة عمل من صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أن قطاع خدمات التعهيد وفر نحو 240 ألف فرصة عمل منذ انطلاقه حتى نهاية عام 2020.

وأوضح أن، المؤشرات الأولية تشير إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير خدمات الاتصالات حيث أنها ضمن أفضل 9 مقاصد عالمية في هذه الصناعة ومن المقرر أن تصل الصادرات التكنولوجية إلى نحو 4 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء: ولاية السيسى الثانية ستشهد نموًّا كبيرًا بقطاع الاتصالات

خبير: مؤشرات قطاع الاتصالات تدعو للتفاؤل وتؤكد نجاح "القاضي"

خبراء: قطاع الاتصالات أكبر المستفيدين من ثورة 30 يونيو

وزير الاتصالات: المشروعات التكنولوجية أداة جيدة لنمو القطاع

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

منذ حوالي 7 ساعات

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

منذ حوالي 9 ساعات

بعد أنباء انفصالهما.. أصالة مع طارق العريان من جديد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

"نوف".. قصة قطرية هربت إلى لندن وفضحت "نظام تميم"

الصور

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

مباراة فوز الزمالك على الشرقية بالثلاثة في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

image description

رصد مشكلات العملية التعليمية بمدارس حي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

القبض على المتسبب في اختناق طالبات مدرسة بالدقهلية

بعد أنباء انفصالهما.. أصالة مع طارق العريان من جديد (فيديو)

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصحة

علاجات تجميلية للحفاظ على صحة البشرة

أسباب زيادة عدد مرات التبول في الطقس البارد

مؤشرات للتفرقة بين نزلات البرد و3 أمراض أخرى

غسل الأسنان 3 مرات يوميًا يقلل خطر الإصابة بفشل القلب

الرئيس نيوز

أمريكا تعين سفيرا بالسودان لأول مرة منذ 23 عاما

توافق مصرى فرنسى على عدم مشروعية اتفاق السراج وتركيا

أول مهرجان لحصاد الزيتون في مصر.. والزراعة: تسهم في التنمية الاقتصادية

ننشر تفاصيل اجتماع "الصحة" و"الأطباء" لحل أزمة التكليف

منوعات

سائق تاكسي يسلم "كنزا" من المال والذهب لأجهزة الأمن

أذكى رقعة شطرنج فى العالم

نصائح لإعادة بناء الثقة بين الزوجين

نصائح بسيطة للتنظيف أثناء الطهي

كشكول

أسوان الأزهرية تنظم رحلة خاصة للمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولجيا

أزهريون على المنهج ينظمون "دورة الإصابات الرياضية" بأصول الزقازيق

ألسن عين شمس: الأفكار الابتكارية هي الركيزة الأساسية لتكوين مستقبل الطالب

بالصور.. عرض فيلم "الجوكر" ضمن فعاليات سينما جامعة سوهاج

إسلام سياسي

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في قلب لندن

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات في "ثقافة بهاء الدين"

"ثلاثون عامًا في صحبة نجيب محفوظ" في الهالة الثقافي الثلاثاء

داليا عمارة تعزف "حياة خلف المرآة" في معرض القاهرة قريبًا

رجائي عطية يتجول في "مدينة العقاد" بدار الشروق

صفحتنا ع الفيس بوك