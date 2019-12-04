إنستجرام يلزم مستخدميه الجدد بتحديد السن

أعلن تطبيق إنستجرام المملوك لفيسبوك، إنه سيشترط على مستخدميه الجدد تحديد تواريخ ميلادهم اعتبارا من اليوم الأربعاء، موسعا بذلك جمهور إعلانات المواد الكحولية وغيرها من المنتجات المقيدة بالسن في حين يعرض إجراءات جديدة للسلامة تستهدف المستخدمين الأصغر سنا.



وإلى الآن يلزم تطبيق مشاركة الصور مستخدميه البالغ عددهم مليونا، باستثناء حالات محدودة، أن يذكروا أن عمرهم لا يقل عن 13 عاما.



وقال إنستجرام: إن المعلنين ليسوا القوة الدافعة وراء هذا الشرط الجديد. والقمار وتحديد النسل من بين الإعلانات التي تقصرها سياسات إنستجرام وقوانينه على المستخدمين الأكبر سنا.



وقد يؤثر تغيير السياسة في إمكانية إقرار قواعد سلامة الأطفال وخصوصية البيانات بينما ينتقد المشرعون والجماعات التي تستهدف سلامة الأسر في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما التطبيق

لتعريضه الأطفال لمواد غير لائقة.



وشرط تاريخ الميلاد، هو أحدث خطوة يتخذها إنستجرام للتخلي عن مبادئ يطبقها منذ فترة طويلة مثل إخفاء الاسم أو الاسم المستعار التي ميزته عن فيسبوك.



وقال فيشال شاه رئيس المنتجات في إنستجرام في مقابلة "معرفة الأعمار مهمة تماما لعملنا، ليس فقط لإتاحة خبرات مناسبة لعمر معين وإنما لتطبيق قاعدتنا القديمة بعدم السماح للوصول إلى صغار السن".



وأحجم شاه عن تحديد الخواص المرتبطة بالسن محل الاختبار، لكنه قال: إن العمر قد يكون الأساس لإعدادات خصوصية موصى بها وللتعلم من خلال التطبيق كيفية السلامة على الإنترنت.



ولن يمكن للمستخدمين الآخرين الاطلاع على تاريخ ميلاد مستخدم ما.



وقال شاه: إن إنستجرام سيستحدث في الأسابيع المقبلة خيارات للمستخدمين لمنع وصول رسائل من أشخاص لا يتابعونهم وللتسهيل على الشركات والمستخدمين المشهورين منع القصر من متابعة منشوراتهم.



وزاد التدقيق على إنستجرام مع تجاوزه فيسبوك شهرة بين المراهقين والشبان وبعد أن أصبح مساهما رئيسيا في نمو إيرادات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.