المسماري: الجيش الليبي دخل الأحياء الرئيسية للعاصمة

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، إن مصطلح تخوم العاصمة لم يعد منصفا لأن الجيش دخل الأحياء الرئيسية للعاصمة.



وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، أن الوضع الميداني في القطاعات الشرقية في صالح الجيش الوطني، مشيرا إلى أن قوات الجيش في منطقة عين زارة وخلة الفرجان وصلاح الدين وطريق المطار في وضع ممتاز.



ولفت "المسماري" إلى أن الجيش الوطني حقق تقدمًا ممتازًا في منطقة عين زارة، واستطاع السيطرة على عدد من المناطق القريبة منها، منوها بأن وحدات الجيش تقاتل في منطقة العزيزية الآن وتحرز تقدمًا مهمًا.