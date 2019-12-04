أحمد موسى: لهذا السبب وقّع أردوغان اتفاقية مع السراج

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجب طيب أردوغان، ليس له أي حقوق في شرق المتوسط، وسبب قيامه بالتوقيع مع السراج، هو ما رآه من إنجازات حقل ظهر، والنتائج التي حققها من وقت الإعلان عنه.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أردوغان قام بإرسال سفينتين في شرق المتوسط للتنقيب عن البترول والذي ليس له أي حق فيه، ولكنه من باب البلطجة السياسية وفرض سياسة الأمر الواقع".



وأكد أن الهدف مما يقوم به أردوغان، هو الجلوس مع مصر، وهذا أمر لن يحدث وذلك وفقًا للقانون الدولي لأن تركيا ليس لها أي حقوق في هذه المنطقة، لأنها لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة التي وقعت عام 82، وبالتالي لا يحق لها التنقيب عن الغاز في أي منطقة في شرق المتوسط في ليبيا.



وأوضح أن الاتحاد الأوروبي طلب من السراج وأردوغان، أن يرسلا له نسخة من مذكرتي التفاهم التي وقعت بينهما، ولا بد من تسليمها على وجه السرعة وعدم التأخر، وهذا ما يعتبر تهديدا لهما.

