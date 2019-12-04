الجيش الليبي: نواجه السراج وتركيا بكل قوة

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا.



وقال المسماري في مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، إن معركة الجيش هدفها القضاء على تنظيمي "داعش والقاعدة" الإرهابيين، ومنعهما من إيجاد ملاذ آمن بالأراضي الليبية.

