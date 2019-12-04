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عالم

بعد عودة السفراء.. وزير دفاع السودان يكشف مستقبل العلاقات مع واشنطن

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:54 م
وزير الدفاع السودانى
وزير الدفاع السودانى جمال بن عمر
محمد عمر
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كشف وزير الدفاع السودانى جمال بن عمر، عن وجود تعاطي إيجابي من قبل واشنطن للمضي قدما في قضايا التعاون الثنائي خاصة بعد قرار زيادة التبادل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى سفير.

كما كشف وزير الدفاع السوداني في تصريحات، اليوم الأربعاء، عن وجود لجنة ستشكل لاستكمال عملية الهيكلة داخل القوات المسلحة، مشددا على أن القوات المسلحة السودانية مصممة وداعمة للتحول الديمقراطي فالقوات المسلحة والشعب يحرسون الانتقال الديمقراطي.

وأضاف وزير الدفاع السوداني "هناك شراكة حقيقية حاليا للقوات المسلحة السودانية مع المكون المدني"، وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.

واعتبر وزير الدفاع أن مسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باتت عملية إجرائية، مؤكدا أن الحكومة والشعب السوداني ليست راعية للإرهاب وحقق السودان تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان والحريات والسلام وجنوب السودان وملف كوريا الشمالية.

وكشف ابن عمر عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خلال زيارته الحالية لواشنطن عكس الموقف السياسي الراهن في السودان وتحديات المرحلة المقبلة وجهودهم لمخاطبة هذه التحديات، معتبرا أن هذه الزيارة تأتي في إطار انفتاح الحكومة على دول الجوار والمجتمع الدولي.

وأضاف وزير الدفاع السوداني "لقاءاتنا بدأت في وزارة الخارجية الأمريكية وستتواصل في وزارة الدفاع".

وأعلنت الخارجية الأمريكية اليوم، عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع السودان بعد قطيعة دامت 23 عاما.

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