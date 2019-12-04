أحمد موسى: 100 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي دولة بدون صناعة وإنتاج لا تكون موجودة على الخريطة واليوم هناك 3 مبادرات لإنقاذ الصناعة المصرية.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اليوم محافظ البنك المركزي، طارق عامر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلقا هذه المبادرات، وذلك بعد أن استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لكلمات رجال الصناعة في مصر خلال افتتاحه مدينة الأثاث بدمياط".



وتابع أن المبادرة تضم 100 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والكبرى ودعم قطاع الصناعة، مؤكدًا أن الدولة تعلن للصناع والصناعة دعمها الكامل لهم.

