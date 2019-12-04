رئيس قطاع الري يلتقي العاملين بالبحيرة لمناقشة توفير المياه

استقبل عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة، والإدارة العامة لري غرب البحيرة؛ لمتابعة استعدادات توفير المياه اللازمة لري الأراضىي الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم الزراعات الشتوية، إضافة إلى مناقشة كافة الطلبات والشكاوي الخاصة بالعاملين والعمل على حلها.



وقال رئيس قطاع الري إنه يتم عقد لقاءات مستمرة مع العاملين في كافة الإدارات المركزية بالمحافظات؛ لبحث كافة المعوقات والمشكلات التي تواجههم خلال أداء عملهم ووضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى مناقشة إستعدادات توفير وتوزيع مياه الرى على شبكة الترع والحفاظ على المناسيب المقررة.



أوضح رئيس القطاع أنه يتم متابعة الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات، وحالة المياه والترع والجسور وحسم شكاوى المواطنين، والتأكد من جاهزية المنشآت والمرافق المائية، ومتابعة تطهير وإزالة الحشائش وورد النيل من الترع المختلفة وحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى النهايات.