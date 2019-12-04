الأقصر تستضيف مؤتمر العلوم الهندسية والتكنولوجيا

شهد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر فعاليات المؤتمر الدولى للعلوم الهندسية والتكنولوجيا، الذى تستضيفه محافظة الاقصر، بمشاركة عدد من شركات الطاقة الشمسية وشركات متخصصة في الأجهزة التكنولوجية الحديثة المختلفة.



حرص على حضور فعاليات المؤتمر بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، ومحمد النشار، وزير التعليم العالي الأسبق وعباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، وجمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا السابق، ورئيس المؤتمر.



يناقش المؤتمر أحدث الخدمات التكنولوجية فى مجال الطاقة الشمسية مع عرض وتقديم عن مفهوم الأدوات والتدريب لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر ومساهمتها في القطاعات الصناعية المختلفة "الغذائية - شركات الأدوية - القطاع السياحي - المقاولات".



كما يتم خلال المؤتمر استعراض أهمية الطاقة المتجددة فى حياة كل فرد من قبل نخبة من المهندسين المتخصصين فى مجال الطاقة الشمسية وممثلي الشركات المشاركة في المؤتمر.



وأكد نائب المحافظ ما تكتسبه الطاقة المتجددة من أهمية كبيرة خاصة أن العالم يواجه نقطة تحول غير مسبوقة في الاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر للطاقة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة تؤدي إلى خلق فرص العمل.