وليد البطوطي يكشف سر عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ

علق وليد البطوطي، الخبير السياحي، ومستشارة وزارة السياحة الأسبق، على قرار عودة السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ خلال فصل الشتاء، قائلًا إن الاستقرار الأمني والاقتصادي وقوة الدبلوماسية المصرية تجبر البلدان على فك المحاذير التي كانت تضعها سابقًا.

وأوضح "البطوطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن السائح يبحث عن الراحة والأمن والآمان، وأن مصر مقصد سياحي مناسب ماديًا للجميع.

وتابع: "لدينا خدمة 5 نجوم بشرم الشيخ هذا العام، وبأسعار منافسة"، مؤكدًا أن الأمن والآمان والثبات الاقتصادي في البلد بالإضافة إلى مجهود وزارتي السياحة والآثار، أدى إلى عودة السياحة البريطانية مرة أخرى إلى شرم الشيخ.