عبدالباسط حمودة يشارك في عزاء شعبان عبدالرحيم

حرص المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان شعبان عبدالرحيم بالسرادق المقام بمنطقة الشيشيني بفيصل.



وتوفى الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح الأمس، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آخر ظهور للفنان الراحل على كرسى متحرك فى المطار.