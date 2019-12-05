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اقتصاد

صناعة المعلومات: الدولة عازمة على تحويل مصر إلى قاعدة تصنيعية كبرى

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:23 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن قرار البنك المركزي بإعفاء 5184 مصنعأً متعثرًا من الفوائد المتراكمة بالكامل وإزالتها من القوائم السلبية، ستؤدي إلى منح المصانع المتعثرة فرصة لتوفيق الأوضاع، والتي تصب جميعا في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع في إفريقيا.

وأشار "جاد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن هذه المبادرات الصناعية تؤكد تشجيع الرئيس السيسي للصناعة المحلية وتدعم المصنعين والمصدرين، وتؤدي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة المقبلة وتمنح أفضلية للمنتجات المصرية في المنافسة بجميع الأسواق العالمية.

وتوقع "جاد" أن يستفيد جميع القطاعات الصناعية من هذه المبادرة، مثمنا جهود الحكومة في حل جميع مشاكل المستثمرين في مصر خلال الفترة الماضية، وتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتقديم كافة الحوافز وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وقال "جاد" إن الدولة عازمة على تحويل مصر إلى قاعدة تصنيعية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيدا بقرارات سابقة منها رد المتأخرات للمصدرين، وإتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد، موضحا أن انتعاش الصناعة المحلية والتي سيؤدي إلي توفر فرص عمل للشباب.

كان مجلس الوزراء قد أعلن إطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والتي تغطي نحو 96 ألف مؤسسة صناعية وتمنح إعفاء 5184 مصنعأً متعثرًا من الفوائد المتراكمة بالكامل وإزالتها من القوائم السلبية بهدف تنشيط ودعم قطاع الصناعة كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع.

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