"الري" تبحث مع النواب أزمات المياه بطنطا

التقى محمود السعدي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، مع اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية، بحضور المهندسة إيمان عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب بمكتب الوزير لاستعراض ومناقشة أزمات تتعلق بوصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم الاحتياجات حاليًا.



وأكد رئيس مصلحة الري أنه يتم بحث طلبات المزارعين ومشاكل شبكات المياه، وعدم وصول المياه إلى النهايات، كما تم مناقشة كافة طلبات واحتياجات المنتفعين بدوائرهم، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة فى التأكيد على وصول المياه للمنتفعين ومستخدمين المياه لكافة الأغراض من مختلف القطاعات لتحقيق أهداف الوزارة والدولة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقال السعدى إن التوجه الدائم للوزارة هو الحرص على التفاعل والتجاوب المستمر مع أعضاء النواب ومع كافة المستخدمين بما يذلل كافة العقبات ويحقق متطلبات جميع المستفيدين خلال موسم الزراعات الشتوية فى ظل ما تواجهة الدولة من تحديات مائية.