فايق عزب وأحمد الحلواني يشاركان في عزاء شعبان عبدالرحيم

حرص الفنانان فايق عزب وأحمد الحلواني على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان شعبان عبدالرحيم بالسرادق المقام بمنطقة الشيشيني بفيصل.



وتوفى الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح الأمس، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آخر ظهور للفنان الراحل، على كرسى متحرك فى المطار.



يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفى وكان يصارع المرض، وأحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا على كرسي متحرك من شدة مرضه.