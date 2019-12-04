طارق شكري يكشف تفاصيل مبادرة "التمويل العقاري"

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، تفاصيل مبادرة التمويل العقاري التي أطلقتها الحكومة اليوم، موضحًا أن المبادرة تدعم الشريحة المتوسطة بالقطاع العقاري، وتتيح التقسيط بوحدات الإسكان العقاري على 20 سنة بفائدة 10%.





وأشار "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن السوق العقاري في مصر قوي جدًا، ولكنه يحتاج إلى تلاقي بين البائع والمستهلك، لافتًا إلى أن المبادرة تحرك القطاع بشكل كبير جدًا.



