مباراة استعراضية بين نجوم العالم تحت سفح الهرم

أنهى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستضافة مصر مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم خلال شهر يناير المقبل.



حصل وزير الرياضة على موافقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار على إقامة المباراة بمنطقة الأهرامات السياحية يوم الاثنين الموافق ٦ يناير المقبل على هامش استضافة مصر لحفل توزيع جوائز الكاف لأفضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩ المقرر يوم ٧ يناير بالغردقة.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أرسل خطابا لوزير الشباب والرياضة يطالبه فيه بالحصول على كافة الإجراءات، وإنهاء كل التصاريح اللازمة لإقامة مباراة استعراضية بين أساطير كرة القدم في العالم، تحت سفح الهرم ينظمها الكاف بالتعاون مع الفيفا.



كما أرسل الكاف البرنامج الخاص بالمباراة، والذي يتضمن حضور ٣٠ لاعبا من أساطير الكرة في العالم إلى مصر من يوم ٥ الى ٨ يناير، حيث سيقومون بزيارة جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، وسيقومون بلعب مباراة استعراضية يعقبها المغادرة إلى الغردقة للمشاركة في حفل الكاف لتوزيع جوائز افضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩.



وعقد اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة حضره مسئولو الكاف والفيفا والشركة المنظمة للمباراة الاستعراضية، والدكتور أحمد نبيل الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة لتنسيق كافة الترتيبات اللازمة من أجل إنجاح هذا الحدث المهم.