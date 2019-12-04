تفاصيل مبادرة "دعم الصناعة" التي أطلقتها الحكومة

علق المهندس محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، على مبادرة دعم الصناعة التي أطلقتها الحكومة اليوم، قائلًا: "المبادرة تتحدث عن أرقام تفوق الأحلام"، موضحًا أن المبادرة خصصت 100 مليار جنيه لدعم الصناعة.

وأكد "البهي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن المبادرة يمكن أن تنعش القطاع الصناعي، وأن الأمور تسير في اتجاه جيد جدًا.

وأضاف أن المبادرة تعمل على إعادة فتح المصانع المتعثرة، لافتًا إلى أن هناك من 6 إلى 7 آلاف مصنع متعثر معلقًا: "المبادرة جريئة من القيادة السياسية"، موضحًا أن المبادرة بكاملها تصب في مصلحة الصناع، وأمل للمتعثرين، وللبطالة في هذا القطاع.