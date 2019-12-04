الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هارفي كايتل: والدي طالبني بالبحث عن عمل جدي بدلا من الفن

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:35 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال الممثل الأمريكي الكبير هارفي كايتل، صاحب المسيرة الفنية الممتدة نحو 40 عامًا، إن والده كان ينظر إلى عمله في مجال الفن بأنه "هراء"، وكان يطالبه بالبحث عن عمل.

وقال كايتل الذي يشارك فيلمه " الرجل الايرلندي "، في مهرجان مراكش الدولي للفيلم، إنه كان يسعى إلى جمع المال، ولم يكن في بداياته يسعى أن يصبح ممثلًا، لكنه اكتشف شغفه بالتمثيل، مشيرًا، إلى أن بدايته كانت في مدينة نيويورك، وإنه تعرف على كثير من الممثلين والفنانين، الذين كانوا يزورون نيويورك، وأنه ظل لمدة عام حتى شارك الممثل الكبير روبرت دي نيرو فيلم "مين ستريت".

وأضاف في تصريح له، على هامش مشاركته بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، أنه يجب على الإنسان أن يكون له هدف في الحياة يسعى إلى تحقيقه بالكفاح والعمل.

وحول فيلم "الرجل الايرلندي" قال هارفي كايتل "إن الفيلم تطلب سنوات كثيرة من التحضير، والبحث عن التمويل، ليخرج أخيرًا للنور".

فيلم " الرجل الأيرلندي" مبني على حياة فرانك شيران (روبرت دي نيرو)، مسؤول رفيع المستوى بنقابة العمال، متورط في أنشطة إجرامية.

استمد الفيلم أحداثه من كتاب "سمعت أنك تطلي المنازل" للكاتب تشارلز برانت، الذي يحكي رحلة صعود "شيران" من مجرد عامل توصيل، إلى قاتل مأجور عتيد الإجرام له صلة باختفاء زعيم المافيا، ورئيس نقابة العمال جيمي هوفا (آل باتشينو) عام 1975.

يعتمد الفيلم على سرد غير خطي، إذ يقدم " شيران " وهو في نهاية العمر، ويبدأ حكاية مذكراته التي نشاهدها من خلال خطين: الأول مع البداية المبكرة لشيران وهو لا يزال شابًا يخطو خطواته الأولى في عالم الجريمة، والثاني: وهو كهل بعد أن ثبت نفسه في عالم المافيا بعد عدة سنوات من العمل معهم.

ويقدم المخرج مارتن سكورسيزي في الفيلم شخصية فرانك شيران الإيرلندي، ويؤدي دوره (روبرت دي نيرو)، الرجل الذي عمل في اتحاد العمال الأمريكي، بالإضافة لدوره البارز داخل عالم الجريمة المنظمة، بقيادة راسل بافالينو (جو بيشي).

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

إصابة ضابط ومجند خلال مطاردة مسجل خطر بالغردقة

منذ يوم

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

منذ يومين

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعة

ننشر أول صورة لطبيب الأسنان وزوجته المتهمين بالتخلي عن طفليهما بالجيزة

الصور

image description

حضور جماهيري كبير لـ"بر" بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

مطروح تسترد مبنى تابع للمحافظة بكورنيش المدينة (صور)

image description

ندوة تكريم المخرج جلال الشرقاوي في مهرجان الإسكندرية للمسرح

image description

100 صورة| فنانون وسياسيون في عزاء الفنان شعبان عبد الرحيم

image description

ملكات جمال البيئة في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

الخارجية: مصرع 4 مصريين في انفجار مستودع غاز بالخرطوم

ننشر أول صورة لطبيب الأسنان وزوجته المتهمين بالتخلي عن طفليهما بالجيزة

المحكمة الرياضية تؤيد حرمان مصر من المنافسة برفع الأثقال في طوكيو 2020

أيام زمان

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

"إفيهات" شعبان عبدالرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

ads

نجم الساعة

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

الصحة

حبوب منع الحمل تسبب أضرارًا على الدماغ

5 أطعمة تسهم فى النوم العميق ليلاً

علامة في العين تكشف احتمال الإصابة بسرطان الرئة

أفضل أنواع الفاكهة لعلاج البدانة والكولسترول

الرئيس نيوز

من الترويج للمصادرة.. القصة الكاملة لسحب "أبليكس" من الأسواق

مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع سيراميك بالخرطوم.. والخاريجة تعلق

عمرو موسى يرد الجميل وهاني شاكر يتلقى العزاء.. مشاهد من عزاء شعبان عبدالرحيم

بيان من مطرانية بنى مزار للرد على كذب عزة سليمان

منوعات

"ناسا" توضح ظاهرة طبيعية تحت درب التبانة

19 مجرة دون مادة مظلمة

دراسة توضح خطورة صبغة الشعر على الصحة

السمنة المفرطة تؤثر على كل عضو بالجسم

كشكول

ألسن عين شمس: الأفكار الابتكارية هي الركيزة الأساسية لتكوين مستقبل الطالب

بالصور.. عرض فيلم "الجوكر" ضمن فعاليات سينما جامعة سوهاج

جامعة الأقصر: إنشاء مكتب لرعاية المبعوثين المصريين العائدين من الخارج

"شعلان" يفتتح معرضاً للنماذج المتميزة لمشاريع التخرج بهندسة الزقازيق

إسلام سياسي

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في قلب لندن

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض "أثاث ثنائى اللغة" بالمعادى.. الجمعة

"The Godfather" بقصر ثقافة السينما.. غدًا

من أبوحمزة المصري لعثمان خان.. كيف وفرت لندن حواضن آمنة للإرهاب؟

قافلة "عيالنا" تختتم فعالياتها بالوادي الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك