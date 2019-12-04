ننشر أول صورة لطبيب الأسنان وزوجته المتهمين بالتخلي عن طفليهما بالجيزة

حصل "الدستور"، على أول صورة لطبيب الأسنان وزوجته المتهمين بالتخلص من أبنائهما في الجيزة.



كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن غموض ترك منتقبة طفلين توأم داخل حضانه فى أوسيم، وتبين أن ربة منزل اشتركت مع زوجها فى ترك طفليهما لعجزهما عن الإنفاق عليهما وأمكن ضبطهما.



تلقى مركز أوسيم بلاغا من مالكة حضانة كائنة بشارع الأربعين بمنطقة بشتيل دائرة المركز بحضور سيدة "منتقبة" للحضانة وبصحبتها طفلان ذكران "توأم عمر عام ونصف العام"وإبلاغها بأنها تعمل مُمرضة وقيامها بترك الطفلين وحقيبة بداخلها مستلزماتهما على أن تعود لاصطحابهما ولم تعد عقب ذلك.



وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى قيام السيدة المنتقبة باستقلال دراجة نارية "توك توك"لتوصيلها من أمام الحضانة لموقف سيارات البوهى.



وقامت بخلع النقاب واستقلت إحدى السيارات لتوصيلها إلى منطقة روض الفرج، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام من خلال تكثيف النشر عن صور الطفلين بالمستشفيات بتلك المنطقة وبمواقع التواصل الاجتماعى عن تحديد شخصية تلك السيدة وتبين أنها (ربة منزل 38 سنة مقيمة بدائرة قسم الساحل وأصل إقامتها بدائرة قسم روض الفرج زوجة طبيب أسنان مقيم بذات العنوان وأصل بلدته بدائرة مركز قلين بكفر الشيخ، وإنجابهما الطفلين المذكورين.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة زواجهما منذ عامين وإنجابهما الطفلين، ونظرًا لعدم رضا أهلية الزوج عن تلك الزيجة لفارق السن والمستوى الاجتماعى وعدم قدرتهما على رعاية الطفلين، وترك الأطفال لاتفاق الزوج والزوجة على الطلاق واتفقا فيما بينهما على التخلى عنهما.



وأضافت ربة المنزل باختيارها تلك الحضانة لكونها مجاورة لمحل إقامة شقيقتها بمنطقة بشتيل وارتدائها النقاب لإخفاء هويتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.