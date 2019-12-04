الخارجية: مصرع 4 مصريين في انفجار مستودع غاز بالخرطوم

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن أربعة مصريين توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان، موضحا أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد على عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.



وأضاف مساعد وزير الخارجية أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بجميع الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

