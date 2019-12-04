ندوة بـ"تربية المنصورة" عن الأخلاق الجامعية والاندماج المجتمعي

نظمت لجنة الأمن الفكري بجامعة المنصورة، اليوم، ندوة بعنوان الأخلاق الجامعية والاندماج المجتمعي بقاعة رشدي طعيمة بكلية التربية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وبريادة الدكتور محمود المليجي نائب كلية لحقوق رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ورئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بالجامعة.



حاضر في الندوة الدكتور عبدالودود مكروم، أستاذ مناهج التدريس كلية التربية، رئيس مركز دراسات القسم والانتماء الوطني، والدكتور تامر صالح، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ونائب رئيس لجنة الأمن الفكري، والدكتورة زبيدة قرني وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب وعضو لجنة الأمن الفكري.



وحضر الندوة الدكتور محمود الجعيدي وكيل كلية الآداب والدكتور محمود مندوه، وكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة نهلة الحوراني مدرس الإعلام بكلية الآداب.



وأدارت الندوة الدكتورة زبيدة قرني مرحبة للضيوف، ومشيرة إلى أهمية إنشاء لجنة الأمن الفكري داخل الجامعات، واللجنة في جامعة المنصورة تعم أنشطتها كل الكليات، وتقوم بأنشطة مهمة بينها ندوة في كل كلية الأربعاء من كل شهر، وبدأت الندوات بالحقوق في ندوة حول تقدير الذات وحفظ الوطن، ثم ندوة يوم السادس من نوفمبر حول حماية الشباب ودورهم في تنمية المجتمع وتطويره، ثم ندوة اليوم.