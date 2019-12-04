في آخر مكالمة.. صديق شعبان عبدالرحيم: "أنا تعبان أوي"

كشف عاطف العيسوي صديق الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم عن تفاصيل آخر مكالمة بينهما قبل وفاته بعدة أيام.



وأوضح العيسوي أنه اتصل بالفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم للاطمئنان على صحته ورد عليه قائلا: "ادعيلي يا أخويا أقوم.. أنا تعبان أوي".



وأضاف: "وداعًا يا خال، فكان بمثابة أخ عزيز لا يستطيع أحد أن يزعل منه أو يقدر على فراقه، فكان نعم الأخ والصديق الذى حاول أن يدخل السعادة على قلوب الناس دون خدش حياء الجمهور، وكان حنين علينا أوي ومتواضع".



وتوفى الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، وشُيّع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء الشعبى.