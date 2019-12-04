سعيد حساسين يشارك في عزاء شعبان عبدالرحيم

حرص الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان شعبان عبدالرحيم بالسرادق المقام بمنطقة الشيشيني بفيصل.



وشيع العشرات جثمان الفنان شعبان عبدالرحيم، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر بحضور عدد من نجوم الفن والغناء الشعبي.



وتوفى الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح الأمس، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آخر ظهور للفنان الراحل على كرسى متحرك فى المطار.