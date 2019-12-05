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اقتصاد

نتائج إيجابية لقرار إلغاء الفوائد المتراكمة على المصانع

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قال حسام فريد حسانين عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن قرار البنك المركزي بإلغاء الفوائد المتراكمة بالكامل وإزالتها من القوائم السلبية المستحقة على المصانع المتعثرة لنحو 5184 مصنعا، تمثل أفضل القرارات الحكومية الخاصة بقطاع عريض من المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤثر إيجابيا على حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد "فريد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه القرارات جاءت تنفيذا لتوجيهات رئاسية بدعم الصناعة الوطنية وحل مشاكل المصنعين والمصانع المتعثرة، مشيدا بدور الرئيس السيسي لتحويل مصر إلى قاعدة صناعية كبرى في إفريقيا، والتي تؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل للشباب واستعادة القدرة التنافسية والانتاجية للمصانع المصرية.

وقال فريد إن جميع قرارات الدولة الأخيرة تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، موضحا أن الرئيس السيسي حقق العدالة الصناعية بإنشاء البنية التحتية للمصانع وعلى رأسها توفير الطاقة والكهرباء بأسعار مناسبة وإنشاء شبكة طرق عالمية واللوجستيات من موانئ وأماكن للشحن والتفريغ لخدمة المصنعين والمصدرين.

كان مجلس الوزراء أقر 3 مبادرات تحفيزية بـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة ووحدات متوسطي الدخل بالتعاون مع البنك المركزي حسب توجيهات الرئيس السيسي بدعم قطاع الصناعة وتوفير تمويل بقيمة 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة لكافة الصناعات وبالتقسيط على 20 سنة وتغطي المبادرات نحو 96 ألف مؤسسة صناعية، بالإضافة إلى إعفاء 5184 مصنعأً متعثرًا من الفوائد المتراكمة بالكامل وإزالتها من القوائم السلبية.

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