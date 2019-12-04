المحكمة الرياضية تؤيد حرمان مصر من المنافسة برفع الأثقال في طوكيو 2020

رفضت المحكمة الرياضية الدولية استئناف الاتحاد المصري لرفع الأثقال وتمت الموافقة على القرار الصادر عن لجنة الجزاءات المستقلة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتعليق الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

كان الاتحاد الدولي للأثقال قد فرض في البداية عقوبات على الاتحاد المصري لرفع الأثقال في 12 سبتمبر ، مستندًا على انتهاكات متعددة لقواعد مكافحة المنشطات التي ارتكبها رفع الأثقال المصري ولم يتم السماح وقتها لرباعي منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم بتاييلاند.

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