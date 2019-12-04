عازر: "الأحوال الشخصية محتاج يتعدل كله" (فيديو)

قالت النائبة مارجريت عازر، إن الأسرة نواة المجتمع، ويهمنا كنواب عن الشعب أن الأسرة تكون سوية، لأن الأطفال هم مستقبل الوطن.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن نسبة الطلاق في مصر أصبحت عالية جدا، وتخطت المعدلات الآمنة، فوصلت نسبة الطلاق لحوالي 52%.

وأكدت أن القوانين التي تقدم بها الأزهر والنواب، تشعر وكأنها خناقة على الورق، الكل يريد تحقيق مصالح لطرف ما، متابعة: "عندنا مشاكل كتير فعلا، ورفضنا تعديل القانون الحالي، لأن كل المواد بحاجة للتعديل".