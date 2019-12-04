برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيحل أزمة الطلاق الشفوي

قالت النائبة البرلمانية سولاف درويش، إن المشرع عند وضعه لقانون الأحوال الشخصية يجب أن يضع نصب عينيه الأسرة المصرية بالكامل وما هو الأصلح لحال هذه الأسرة.

وأوضحت في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن قانون الأحوال الشخصية في بعض مواده سيحل أزمة الطلاق الشفوي.

وتابع أن القانون الجديد يجب أن ينظر لكل المشكلات التي واجهت المجتمع خلال الـ 20 عاما الماضية ويحاول أن يضع لها حل.

واستكملت أن القانون سينص على ضرورة اللجوء لمحكمة متخصصة، للفصل في النزاعات الأسرية وتفعيل دورها، منوهة إلى أن القانون سيضع إطارا محددا لرؤية الطفل حال انفصال الزوجين، ويسعالج كل حالة على حدة.