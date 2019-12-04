الشناوي: شعبان عبدالرحيم كان مثيرًا للبهجة وحضوره الشخصي هو البطل

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، كان يتميز بالإنسانية والتلقائية والفطرة، وظل مطلوبًا رغم حالته الصحية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن آخر ظهور لشعبان عبدالرحيم، كان ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك رغم حالته المرضية وظهوره على كرسي متحرك، إلا أن الذي كان مطلوب فعلًا هو شعبان الإنسان.



وأكد أن الفنان الراحل لم تكن أغانيه كثيرة ولكن كانت له تيمة واحدة، لا يستطيع الخروج عنها مثل أحمد عدوية، ويقدم أنواعا كثيرة مثل شفيق جلال، أو عبدالمطلب، ولكنه كان حالة أخرى وما كان يملكه بشكل مكثف أنه إنسان يثير البهجة وحضوره الشخصي هو البطل عنه.



يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 3 ديسمبر بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري وبه رحل عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

