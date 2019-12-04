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سياسي

"مستقبل وطن" ينظم احتفالية باليوم العالمى للإعاقة فى الشرقية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:36 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمعاق بأحد القاعات الكبرى بمركز أبو كبير، وتكريم الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم، وتوزيع الهدايا على أطفال مرضى الدون، فى إطار اهتمام الحزب بالجانب الاجتماعي، ودعمه لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الدمج المجتمعي، وعدم التمييز ضد الأشخاص المعاقين، وبرعاية الدكتور محمد سليم، أمين الحزب بالمحافظة.

حضر الاحتفالية العميد "عبدالله لاشين" نائب الحزب، والدكتورة "هند حازم" أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية، والدكتور "عبدالمنعم الشوالي" أمين أبو كبير، و"عبدالرحمن الصغير" أمين التنظيم بالمركز، والعميد "محمد شبل" رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، و"محمد الصادق" مدير إدارة التضامن بأبوكبير، ونائبًا رئيس مركز ومدينة أبوكبير، والمئات من شباب وأهالي ذوي الاحتياجات الخاصة بقرى المركز.

وأشارت الدكتورة "هند حازم" أمين ذوي الاحتياجات الخاصة لحزب مستقبل وطن بالشرقية، خلال كلمتها، إلى أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمعاق هو دمج وتمكين ذوي الهمم فى المجتمع، وزيادة فهم قضاياهم وتقديم الدعم لهم، مؤكدة أهمية الوعي بتمكين الأشخاص أصحاب الإرادة فى المشاركات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضحت "حازم" أن الحزب في الشرقية برئاسة الدكتور "محمد سليم" لم يبخل يومًا عن تقديم الدعم المادي، والمعنوي للفئات المختلفة من أصحاب القدرات الخاصة بكافة أنواع الإعاقة تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتماما غير مسبوق بتسليط الضوء على قرابة الـ 15 مليون مواطن مصري كانوا مهمشين لعقود طويلة حتى أنصفتهم الدولة بتشريعات وقوانين تضمنت لهم حياة كريمة، وكان للحزب الصوت الأعلى الناطق بعدد من قضاياهم من خلال أمانتي الشئون البرلمانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما طرح "محمد الشبراوى" أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بأبوكبير عدد من المشكلات التى تواجه المعاقين ومنها كيفية استخراج بطاقة إثبات الإعاقة، والأماكن المحددة لإجراء الكشف الطبي، والمدة المستوفاة لصرف معاش التضامن الاجتماعي أو تكافل وكرامة طبقا للقوانين المحددة، ولاقى النقاش مع مدير إدارة التضامن الإجتماعي في ابو كبير تفاعلًا واستحسانا من الحضور، وخاصة بعد أن أكد بأن هناك تعليمات وتوجهات من الدولة بإنجاز ما يتطلب من مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة معلنا بأن بابه مفتوح أمام أهالي مركز أبو كبير في كل يخص ما طُرح من مشكلات.

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