طرائف مأمون الشناوي.. حكايات المكالمة الضاحكة مع عبد الوهاب

كان الشاعر الكبير مأمون الشناوي من ظرفاء عصره، وله حكايات كثيرة مع النكتة والإفيه والضحك، والكثير من المواقف التي ذكرها أصدقاؤه، ومنها ما ذكره عمر بطيشة في كتابه " ذكرياتي مع نجوم الاغاني"..



هو انا مديلك الجنيه تدور بيه عليا



في ليلة مر الشاعر سيد مرسي على مأمون الشناوي وطلب منه جنيهًا على سبيل السلفة، فأعطاه مأمون الجنيه وانصرف سيد، ثم نزل الشناوي إلى سهرته الليلية فساقته قدماه إلى كازينو رمسيس، وما إن جلس حتى وجد سيد مرسي وراؤه، فترك المكان كله وذهب إلى الأريزونا، وما إن جلس حتى وجد سيد مرسي خلفه، فصاح فيه " إيه يا سيد.. هو انا مديلك الجنيه تدور بيه عليا".



واسهر فين؟



كان مأمون الشناوي قد تعرف إلى صديقة اعجبته وكان يسهر عندها كل ليلة، وتأذت زوجته من هذا الوضع، فكلمت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب واشتكت له وأنهت حديثها قائلة" لو كان بيحبها يتجوزها"، وفعلا استدعى عبد الوهاب مأمون الشناوي ودار بينهما هذ الحديث..

عبد الوهاب: انت يا مأمون بتعرف واحدة اسمها "....."؟

مأمون: أيوة

عبد الوهاب: انت بتحبها؟

مأمون: أيوة

عبد الوهاب: طيب يا أخي مدام بتحبها متتجوزها.

مأمون: طب واسهر فين؟.



مصر ولا الشاورما



كان عاطف منتصر متعودًا حين ينزل من مكتبه بشارع سليمان كل ليلة أن يتناول أربع أو خمس ساندوتشات شاورما، فقال له مأمون " يا عاطف انا نفسي أعرف انت بتحب الشاورمة أكتر ولا مصر؟!.



أسامي أفلام



وفي إحدى المرات كان مأمون جالسا فدخل عليه سيد مرسي معاتبا: "ايه يا مأمون.. انت دايما مهزأني؟، أنا عزيز قوم ذل وانا خريج مدارس راقية"، فقال له مأمون بسرعة: "زي ايه طيب"، فقال مرسي" زي أمير اللوا ونور الظلام"، فقال مأمون" يا ابني دي اسماء أفلام مش مدارس".