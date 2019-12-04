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مكرم محمد أحمد: حلف الناتو الدرع الواقي لأوروبا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:28 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
سناء إسماعيل
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قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حلف الناتو هو أقوى الأحلاف الغربية والدرع الواقي لأوروبا، رغم المشاكل الكثيرة الموجودة داخل الحلف والانتقادات التي توجهها أمريكا للحلف، وأن دولة لا تساهم بالقدر الكافي في دفاعتها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن أمريكا تدفع 22% وتضغط من أجل أن تصل لموازنة الدفاع في كل دولة أوروبية إلى 2% من النتاج المحلي تستجيب الدول لبعض مطالب أوروبا ولكن الانقسام الشديد داخل الحلف بين الأمريكان والأوربيين معطلة وكل فترة يهددهم أردوغان بانسحابه من الحلف.

وتابع أن الطامة الكبرى تأتي من تصرفات أرودغان، والذي يتعاقد على شراء صورايخ روسية 400 S مع العلم بأن هذه الصورايخ تتناقد مع أسلحة حزب الناتو ورغم التهديدات التي يبعث بها الكونجرس يمالئه ترامب ولأسباب عديدة ترامب ويعافيه من كافة العقوبات رغم أنه أحد أسباب الفشل.

وأكد أن أرودغان ينفذ غزو في شمال شرق سوريا دون أن يخطر أحد لكي يحاصر قوات سوريا الديمقراطية والتي تتشكل من أكراد سوريا والذين تعاونوا مع الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على داعش ونجحوا في القضاء على داعش من سوريا والعراق.

وأوضح أن أردوغان له أطماع واسعة في سوريا تصل إلى أن يجعلها جزء من تركيا ويوجد أجزاء كبيرة من سوريا يفرض عليها النظام التعليمي التركي، واللغة التركية وإشارات الشوارع والمرورو ويحاول قدر الإمكان أن يمزق الهوية السورية ويحل مكانها الهوية التركية.

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