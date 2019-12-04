"ناسا" توضح ظاهرة طبيعية تحت درب التبانة

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة لظاهرة طبيعية مثيرة، جنبا إلى جنب مع مجرتنا درب التبانة.



والتقطت صورة صواعق البرق تحت درب التبانة، من قبل المصور إيفان بيدريتي، في الطرف الجنوبي لجزيرة سردينيا الإيطالية في يونيو الماضي، إلا أن ناسا قامت بنشرها بشكل مفاجئ حديثا في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه الوكالة وجامعة ميشيجان التقنية.



وقالت ناسا عند وصفها للصورة: "الصخور والشجيرات الأمامية تقع بالقرب من منارة كابو سبارتيفينتو الشهيرة، والكاميرا موجهة جنوبا نحو الجزائر في إفريقيا".



وأضافت، أن هناك عاصفة رعدية عبر البحر الأبيض المتوسط، أطلقت صواعق كهربائية في غضون 25 ثانية، تجمعت معا من خلال هذه الصورة واسعة الزاوية، بينما تتناثر النجوم في السماء في مجرتنا درب التبانة.



وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها ناسا صورة بهذا الجمال للبرق في موقع "صورة اليوم الفلكية" هذا العام، حيث سبق وأن عرضت صورة لهذه الظاهرة الطبيعية وهي تضرب بركان Volcan de Agua volcano في جواتيمالا.