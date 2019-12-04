"شركات السياحة": مصر تشهد انتعاشة مدهشة

قال مجدي صادق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن مصر تشهد انتعاشة سياحية مدهشة، والغردقة هي الوجهة الأسرع نموًا، لافتا إلى أن العالم مشتاق لزيارة مصر، خاصة بعد فك حظر السفر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc"، أن جميع المدن السياسية المصرية تشهد معدلات سياحية كبيرة جدا، لافتا إلى أننا قاربنا الوصول لنسب السياحة التي كانت تحققها مصر قبل ثورة 25 يناير.

وأكد "صادق"، أن السياحة تعتبر هي المشروع القومي لمصر الفترة المقبلة، موضحًا أنها أدخلت لمصر 12 مليار دولار، لافتا إلى أنه لو تم الاهتمام بالسياحة سنصل لـ30 و40 مليار جنيه.