منير مكرم فى عزاء شعبان عبد الرحيم (صور)

حرص الفنان منير مكرم، على المشاركة فى تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان شعبان عبد الرحيم بالسرادق المقام بمنطقة الشيشيني بفيصل.



وتوفى الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، وشُيّع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء الشعبى.