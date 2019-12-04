الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:57 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
الكثير من الاسرار التي تتكشف عن المفكر الكبير عباس محمود العقاد برغم رحيله منذ سنين، وفي التقرير التالي نرصد أهم الاسرار في حياة المفكر الكبير، والتي رصدها الكاتب معتز شكري في كتابه "العقاد يحكي أسراره"..

سر كتاب الشؤم لابن الرومي

قال العقاد عن ابن الرومي: عندما بدأت أؤلف كتاب ابن الرومي حذرني الكثيرين من شؤم هذا الرجل، وقالوا أنه لم يتعرض أحد للكتابة عنه وسلم، وهذا من المصادفات العجيبة، فكل الذين نعرفهم ممن شرحوا ديوانه أو طبعوه أو أنفقوا عليه اصابتهم كارثة وهم يقومون بعملهم.
فالأول كان حشمت باشا حين كان وزيرا للمعارف وأوصى بطبع ديوانه فسقطت الوزارة بالكامل، ومات الشيخ شريف الذي كان يشرف على الديوان.
وبدأ المازني في نسخ قصائد ابن الرومي فكسرت ساقه وبقي أعرج إلى آخر أيام حياته.
وحين طبع كامل كيلاني مختارات من شعره مات ابوه أو أصيب بنكبة تجارية.
وأنا حين شرعت في كتابة المؤلف عن ابن الرومي لم أمض في طبعه مسافة اسبوعين حتى دخلت السجن ومات سيد بك كامل مدير المطبعة.

لا يؤمن بالتشائم

كان العقاد لا يؤمن بالتشاؤم، فكتب عن ابن الرومي الذي يخاف الكثيرين من الكتابة عنه، ورقم بيته كان 13 وهو رقم يتشائهم منه الكثيرين، وكان يضع صورة للبومة أمامه وهي مثال للشؤم.

كان يعلم الملك فاروق

في مقال له بمجلة الهلال ذكر عبد الحميد الكاتب أن الملك فاروق ذهب للعقاد لكي يتعلم منه، برغم ما قاله العقاد في حق أبيه وسجن بسببه، يقول الكاتب في جزء من مقاله: "عندما ذهب علي باشا ماهر بالملك فاروق لزيارة العقاد في شقته بمصر الجديدة كان العقاد يقول ولا يتحرج من القول: إنني لا أستفيد شيئا من هذه الزيارة ولكن الملك هو الذي يستفيد، فعندما يكتب تاريخه سيذكر الذين يمدحونه أنه كان يريد أن يتعلم ويفتح عقله فذهب إلى زيارة العقاد في بيته".

حاول الانتحار في شبابه

ذكر العقاد أنه حاول الانتحار في فترة شبابه، وقال العقاد عن هذه المحاولة" كانت المحاولة لعدة أسباب ولذلك أعتقد ان الانسان لا يمكن أن يقدم على الانتحار لسبب واحد، فإذا تجمعت عدة أسباب ويضاف إليها سبب مفاجئ ينتهي إلى غاية الطاقة حتى يفكر الانسان نهائيا في الانتحار، تجتمع الأسباب النفسية والعاطفية والاجتماعية تجتمع أسباب كثيرة من أهمها فقد الثقة في الناس، لا أعتقد أن أحدهم سيقدم على الانتحار وله بقية ثقة في العالم.

لم يقبل إذاعة خبر وفاة والدته

قال العقاد في نفس المصدر السابق أن والدته ماتت ولم يقبل بنشر خبر موتها، وكانت له عادة أنه يعتكف عندما يسمع بوفاة شخص عزيز، ولا يقابل أحدا إطلاقا من المعزين فلذلك تجنب الإعلان عن وفاة والدته.

الكوفية في حياة العقاد

كان العقاد يرتدي الكوفية دائما في في فصل الشتاء لخوفه الشديد من نزلات البرد التي تتعب حنجرته، وكان يخلعها في فصل الصيف.

لم يغير بيته لهذه الأسباب

كان بيت العقاد مميزا، فالشمس تدخل إلى كل جزء فيه، وهي من المزايا التي حببته في بيته، كما أن تغيير البيت سيحتاج غلى نقل أطنان من الكتب، وهو الأمر الذي لم يقبله، وذكر العقاد أنه ظل يرتب كتبه منفردا لمدة ستة أشهر كاملة، لأنه لا يستطيع الاعتماد على شخص غيره في ترتيب الكتب وبالتالي لا يعرف أين يوجد كتاب فلان وفلان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزى: إعفاء المصانع المتعثرة من 31 مليار جنيه فوائد

منذ يوم

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة ضابط ومجند خلال مطاردة مسجل خطر بالغردقة

منذ حوالي 6 ساعات

لماذا غاب سعد الصغير عن جنازة شعبان عبدالرحيم؟

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

بعد أنباء انفصالهما.. أصالة مع طارق العريان من جديد (فيديو)

تفاصيل العثور على جثة مُسن مذبوحًا داخل مسكنه بالمعادى

"نوف".. قصة قطرية هربت إلى لندن وفضحت "نظام تميم"

أيام زمان

طرائف مأمون الشناوي.. حكايات المكالمة الضاحكة مع عبد الوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

"إفيهات" شعبان عبدالرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

ads

نجم الساعة

طرائف مأمون الشناوي.. حكايات المكالمة الضاحكة مع عبد الوهاب

الصحة

5 أطعمة تسهم فى النوم العميق ليلاً

علامة في العين تكشف احتمال الإصابة بسرطان الرئة

أفضل أنواع الفاكهة لعلاج البدانة والكولسترول

كيف يؤثر السكرى على البشرة؟

الرئيس نيوز

رسميا.. إيقاف مصر لمدة عامين عن بطولات رفع الأثقال

بقرار جمهوري.. تعيين عميدين بجامعتي طنطا والسادات

اتفاق لتوريد خدمات المدن الذكية في العاصمة الإدارية

أزمة في البرلمان بسبب "الهابي لاند"

منوعات

"ناسا" توضح ظاهرة طبيعية تحت درب التبانة

19 مجرة دون مادة مظلمة

دراسة توضح خطورة صبغة الشعر على الصحة

السمنة المفرطة تؤثر على كل عضو بالجسم

كشكول

"آداب المنوفية" تناقش معالجة الإعلام الإيراني للقضايا العربية

جامعة الزقازيق تبحث تعزيز برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

جامعة أسيوط: إجراءات حاسمة لمواجهة تخلف الطلاب عن سداد الرسوم الدراسية

رئيس جامعة بني سويف يحيل طلاب بتربية رياضية للتحقيق

إسلام سياسي

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

خناقة جديدة بين عاصم عبدالماجد وآيات عرابي بسبب الجماعة الإسلامية

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض "أثاث ثنائى اللغة" بالمعادى.. الجمعة

"The Godfather" بقصر ثقافة السينما.. غدًا

من أبوحمزة المصري لعثمان خان.. كيف وفرت لندن حواضن آمنة للإرهاب؟

قافلة "عيالنا" تختتم فعالياتها بالوادي الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك