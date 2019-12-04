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القبلة

واجب المسلم نحو الشائعات؟.. "الإفتاء" تجيب

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:54 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما واجب المسلم نحو ما يثار حوله من الشائعات؟".

وقالت الدار في جوابها إن الإسلام جفف منابع الشائعات بأن كلف المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها.

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الإسلام أمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

وأكدت الدار أن الإسلام نهى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].

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