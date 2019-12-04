خارجية أمريكا: مبعوث واشنطن يشارك في محادثات طالبان بالدوحة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، سيتوجه إلى قطر، بعد زيارته للعاصمة الأفغانية كابول، للمشاركة في المحادثات مع مفاوضي حركة طالبان، بشأن سبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أفغانستان.



وأضافت الوزارة أن خليل زاد، وصل إلى كابول في وقت سابق اليوم الأربعاء، لمتابعة نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أفغانستان الأسبوع الماضي، ولقاء مسئولين أفغان وغيرهم؛ لبحث كيفية إجراء المحادثات مع طالبان بخصوص التسوية السياسية.