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عالم

لافروف: روسيا تدرس الرد على طرد برلين لدبلوماسيين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:49 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن روسيا تدرس كيفية الرد على طرد ألمانيا لاثنين من الدبلوماسيين الروس، مشيرًا إلى أن هذا الرد سيستغرق بعض الوقت.

وقال لافروف، في تصريحات أذاعتها وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية: "نحن أشخاص متفهمون، أولًا ندرس التهمة الموجهة إلينا وسبب حدوث هذا الأمر".

وزعمت الحكومة الألمانية، أن السلطات الروسية لم تتعاون بشكل كافٍ مع التحقيق الألماني في جريمة قتل مواطن جورجي من العرقية الشيشانية في برلين في أغسطس الماضي.

والتقت سلطات إنفاذ القانون الروسية والألمانية في موسكو خلال اليومين الماضيين لمناقشة التعاون بينها، وفقًا لبيان من مكتب المدعى العام الروسي، ولم يذكر البيان قضية القتل.

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